حشاد يشيد بأداء منتخب ليبيا في شاطئية الجامعات العربية

منتخب ليبيا في شاطئية الجامعات العربية (إنترنت)

أشاد أمين عام الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، طارق حشاد، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» بالانضباطية وبالأداء المتميز والرائع للاعبي منتخب الجامعة سلطان الهش وسوار الإسلام الشريف خلال مشاركتهما في بطولة شاطئية الجامعات العربية بدولة سلطنة عمان والتتويج بفضية البطولة.

وأضاف حشاد أن هذا الثنائي ستتاح له فرصة المشاركة في شاطئية العالم للكرة الطائرة التي تستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 23 وحتى 27 يونيو المقبل.

كما أوضح حشاد أن الاتحاد الرياضي لطلاب ليبيا يدرس المشاركة في عدد من البطولات الرياضية المدرسية والجامعية في العام 2020، من بينها دعوات من الاتحاد الجامعي الدولي بشأن المشاركة في بطولات العدو الريفي بالمغرب والرماية بالتشيك والطائرة الشاطئية بإسبانيا وكرة اليد ببولندا والأسكواش بالصين والرقبي بالأرجنتين.

وأكمل حشاد قائلا «يأتي هذا بالإضافة إلى رفع الأثقال بكوريا الجنوبية وألعاب الذكاء ببولندا والألعاب الثلاثية بالمجر والريشة الطائرة بتايلاند والهوكي بسلوفينيا والمنتدى الدولي بالمجر والألواح الشراعية بإيطاليا والتجديف ببيلاروسيا والووشو بالصين والتزلج على الماء بأوكرانيا».

واختتم حشاد حديثه قائلا «وصلتنا دعوات مشاركة من الاتحاد المدرسي الدولي بشأن المشاركة في الألعاب الشاطئية بأوكرانيا، وكرة السلة 15عاما بكرواتيا، والعدو الريفي بسلوفينيا، والألعاب التعليمية باليونان، وكرة القدم الخماسية بفرنسا، وتنس الطاولة بالصين، وكرة اليد بصربيا، والكرة الطائرة بالبرازيل والألعاب الصيفية بالصين والألعاب الأفريقية الجامعية العاشرة بكينيا، وأن التنسيق جار مع إدارات النشاط المدرسي والجامعات التي لديها القدرة على المشاركة وتمثيل ليبيا في المحافل الأفريقية والدولية».