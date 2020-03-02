أواسط الهدف يلتقي الاستقلال والسلفيوم مع المجاهد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 02 مارس 2020, 01:00 مساء
ملعب بنينا يشهد مباراتين في مسابقة أواسط كرة القدم ببنغازي (أرشيفية : الإنترنت)

يشهد ملعب بنينا، اليوم الإثنين، مباراتين في مسابقة أواسط كرة القدم ببنغازي، المباراة الأولى تجمع أواسط الهدف مع الاستقلال بإدارة الحكم يحيى الوحيشي والمساعدين عصام الترهوني ومعاذ البرغثي والحكم الرابع حسين العبيدي وتعقبها مباراة أواسط السلفيوم مع المجاهد بإدارة الحكم مصطفى الدرسي والمساعدين سالم المراكبي ومحمد لطفي والحكم الرابع المنذر نتفه.

وفي المسابقة ذاتها يلتقي غدا الثلاثاء على الملعب نفسه أواسط المجد مع المختار بإدارة الحكم رافع الحوتي والمساعدين أحمد اشتيوي وأحمد ضيف والحكم الرابع منذر العبيدي، والخميس سيتبارى أواسط النهر مع النجم الساحلي بإدارة الحكم نصيب الهواري والمساعدين هشام اشتيوي ومحمد رزق والحكم الرابع إبراهيم البرعصي.

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