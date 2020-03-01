انطلاق دورة المجموعة الثانية لريادة الأعمال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 01 مارس 2020, 10:04 مساء
مدير إدارة التدريب والتطوير بهيئة الشباب والرياضة الدكتور عبد الفتاح قنبيج. (إنترنت)

انطلقت صباح اليوم بمركز «استريم بطرابلس» دورة ريادة الأعمال للمجموعة الثانية بطرابلس والبيضاء، تحت إشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة ورعاية منظمة اليونيسيف وخبراء فرنسا.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أكد مدير إدارة التدريب والتطوير بهيئة الشباب والرياضة الدكتور عبد الفتاح قنبيج، أن اليوم انطلقت في وقت واحد دورتان في طرابلس ومدينة البيضاء بالجبل الأخضر بـ45 مشاركًا وفقا للمعاير من بينها أن يكون الشباب من الجنسين والأعمار من 16 إلى 24 سنة، لمدة 4 أيام، وكذلك مجموعة أخرى في نفس البرنامج بمدينة البيضاء بـ45 مشاركًا ولمدة 4 أيام.

وأكد أنه بعد اختتام هذه الدورات سيكون هناك مؤتمر صحفي خلال شهر إبريل المقبل، بين المنظمة وهيئة الشباب والرياضة، وسيتم الاختيار والمفاضلة بين هذه المشاريع وسيتم دعمها  ودعم المشاريع بالقروض المالية لإظهار المشاريع إلى حيز التنفيذ.

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