النصر يخسر لقاء الذهاب أمام حسنية أغادير بنتيجة ثقيلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 01 مارس 2020, 08:30 مساء

خسر فريق النصر الممثل الوحيد لكرة القدم الليبية بنتيجة ثقيلة وصلت إلى 5 أهداف نظيفة  في المباراة التي أقيمت مساء بملعب «بتروسبورت» بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي تأتي  ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة «الكونفدرالية » الأفريقية.

الشوط الأول كان النصر سيئا في التمركز وأكثر الأخطاء كانت بالقرب من منطقة الجزاء وتفكك في الخطوط الثلاثة التي نتج عنها هدف مبكر وركلة جزاء حيث استطاع فريق حسنية أغادير الضغط مما جعل حالة من الارتباك بين عناصر دفاع النصر الذين ارتكبوا العديد من الأخطاء حيث تمكن فريق حسنية أغادير من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة العاشرة والهدف الثاني جاء عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 15 من زمن هذا الشوط الذي لم يشهد أي خطورة على مرمى حسنية أغادير.

وفي الشوط الثاني استمرت السيطرة المغربية وسُجل الهدف الثالث له خلال هذا الشوط  وفرصة وحيدة كانت للنصر خلال هذا الشوط قبل نهاية المباراة بربع ساعة سجل الفريق المغربي الهدف الرابع نتيجة أخطاء دفاعية فادحة وانهيار تام وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق سجل حسنية أغادير الهدف الخامس، لتنتهي مباراة الذهاب بخمسة أهداف نظيفة في انتظار مباراة الإياب التي ستقام في ملعب اردار بالمغرب في 8 مارس.

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