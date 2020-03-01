الحساني رئيسًا للاتحاد الرياضي للجامعات العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 01 مارس 2020, 06:25 مساء
أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للجامعات العربية. (إنترنت)

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للجامعات العربية، اجتماعا انتخابيًا عُقد في العاصمة العمانية مسقط، على هامش البطولة العربية الرابعة للكرة الشاطئية.

وعلمت «بوابة الوسط»، أن الجمعية العمومية جددت ثقتها في اختيار الإماراتي سعيد الحساني، رئيسًا للاتحاد، والأمين العام الإماراتي أحمد الكعبي، كما تم انتخاب المصري محمد صبحي نائبًا أول والعماني سالم بن خميس نائبًا ثان، والجزائري حملاوي عبدالحميد نائبا ثان.

وفاز بعضوية المكتب التنفيذي قتيبه علاونة (فلسطين) وازاد حسن (العراق) وايه البلطي (تونس) وساري حمدان (الاْردن) وعامر محمد طلاس (سوريا) ومحمد زيدان (موريتانيا). كما مثل ليبيا في هذه الانتخابات أمين عام الاتحاد الليبي طارق حشاد.

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