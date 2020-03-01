تعرف على تشكيل النصر أمام حسنية أغادير في «الكونفدرالية»

الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر (المركز الإعلامي)

اختار المدير الفني الوطني لفريق الكرة الأول بنادي «النصر» محمد الككلي، التشكيلة الرسمية للقاء المرتقب أمام نظيره حسنية أغادير المغربي، المقرر إقامتها على ملعب «بتروسبورت» بالعاصمة المصرية القاهرة، في السادسة مساء اليوم الأحد، بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة «الكونفدرالية » الأفريقية.

وضم التشكيل وفقًا للصفحة الرسمية لنادي «النصر» عبر حسابها على «فيسبوك»:

في حراسة المرمى: فتحي الطلحي.

في خط الدفاع: معاذ العمامي - صلاح فكرون - عبدالله الشريف - صدام الورفلي.

في خط الوسط: أحمد الكوري - فراس شليق - مهند بوعجيلة - عبد الله بلعم.

في خط الهجوم: معتز المهدي - أسامة السيسي.

ويسعى فريق النصر في مباراة اليوم وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية، تساعده على خوض مباراة الإياب بأريحية، من أجل التأهل إلى نصف نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه.

تشكيل النصر أمام حسنية أغادير في «الكونفدرالية». (المركز الإعلامي)