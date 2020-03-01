ليبيا تتوج بفضية شاطئية الجامعات العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 01 مارس 2020, 03:38 مساء
ليبيا تتوج بفضية شاطئية الجامعات العربية (إنترنت)

توج ثنائي ليبيا، سلطان الهوش وسوار الإسلام الشريف، بالميدالية الفضية لبطولة الجامعات العربية الرابعة للطائرة الشاطئية بعد خسارته في المباراة النهائية أمام عمان «أ» المستضيف بشوطين لصفر.

جاء الشوط الأول ليشهد الأفضلية لعمان الذي أنهى الشوط لصالحه وبفارق ثماني نقاط «21- 13»، وشهد الشوط الثاني ندية وتكافؤًا وتقاربًا في النتائج أكثر من مرة، لينتهي لصالح عمان بفارق نقطتين «24- 22».

وفي مباراة تحديد الترتيب الثالث تفوقت مصر على عمان «ب» بنتيجة شوطين لصفر.

سفيرة ليبيا في سلطنة عمان، سنية غومة، تابعت المباراة النهائية وشاركت في حفل تتويج الفائزين.

توج عمان «أ» بكأس البطولة والميدالية الذهبية وليبيا بالميدالية الفضية ومصر بالميدالية البرونزية وجاء منتخب عمان «ب» رابعًا.

يذكر أن ليبيا حققت الفوز في الدور الأول على عمان «أ» والمغرب ولبنان وفلسطين، وفازت في نصف النهائي على عمان «ب» بنتيجة شوطين لصفر.

ليبيا تتوج بفضية شاطئية الجامعات العربية (إنترنت)
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