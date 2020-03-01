ثلاثة انسحابات في آمال كرة القدم ببنغازي

جانب من مسابقة الفئات لكرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

شهدت مباريات مسابقة الآمال لكرة القدم في بنغازي فوز بنغازي الجديدة على الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، والمروج على الطيران بهدفين لصفر بالانسحاب وتعادل السواعد مع الأنوار بهدف لكل منهما.

كما فاز النصر على الرجمة بهدفين لصفر بالانسحاب، وفاز الشمال على النجمة بهدفين مقابل صفر بالانسحاب، بينما فاز السد على الصداقة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، والهلال على خالد بن الوليد بهدف دون مقابل.

وفاز التعاون على قاريونس بأربعة أهداف مقابل هدفين، والتحدي على استارز بثمانية أهداف مقابل صفر، وفي ختام المرحلة الأولى تأهل عن المجموعة الأولى فرق النصر والتحدي والأهلي بنغازي والأخضر والشمال.

ومن المجموعة الثانية بنغازي الجديدة والهلال والصداقة والمروج والسد، وعن المجموعة الثالثة فريقا النهر والحرية، وفي المرحلة الثانية تقسم الفرق الـ12 المتأهلة على مجموعتين وتتبارى كل مجموعة من مرحلة واحدة (ذهاب فقط) ويتأهل أول وثان كل مجموعة للدور الرباعي، والذي سيقام بنظام النصف دوري.