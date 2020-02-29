الترهوني يزيل اللغط قبل معسكر منتخب ليبيا في تونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 29 فبراير 2020, 05:42 مساء
جانب من تدريبات المنتخب الليبي (المركز الإعلامي)

يخوض المنتخب المحلي لكرة القدم معسكرًا خارجيًّا آخر في تونس ابتداءً من السابع من مارس المقبل، ويستمر حتى موعد الانتقال إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة الـ«شان».

وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني، كمال الترهوني، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت: «تم اختيار المدرب الوطني محمد الككلي مدربًا لهذا المنتخب تحت إشراف مباشر للمدرب فوزي البنزرتي الذي سيشرف على تدريبات هذا المنتخب في تونس».

وأضاف الترهوني: «إن معسكر سوسة كان جيدًا، وقد وقف الطاقم الفني على إمكانات كل اللاعبين الـ 22 الذين شاركوا في هذا المعسكر، وسيتم إعلان القائمة الرسمية خلال الأيام المقبلة لبطولة الشان وكذلك بطولة الكان».

وأكد الترهوني أن المنتخب الوطني الأول سيدخل في معسكر خارجي أيضًا بتونس ابتداءً من يوم 20 مارس استعدادًا لمباراتي غينيا ذهابًا وإيابًا في غينيا في الفترتين 25 و29 مارس في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم بالكاميرون «كان 2021».

وعن المحترفين قال الترهوني: «أود أن أوضح أمرًا مهمًّا بالنسبة للمحترفين، فأنا بصفتي مديرًا إداريًّا فإن دوري يكمن في الاتصال بالمحترفين وتسهيل الإجراءات الإدارية لهم من نقل وتذاكر وتأشيرات بناءً على اختيارات الجهاز الفني للمحترفين الذين اختارهم المدرب».

وأوضح: «هذا هو دوري المنوط بي وأنا لا أتدخل لا من قريب أو بعيد في الاختيارات، وواجبي الاتصال بجميع المحترفين ومتابعتهم ومعرفة آرائهم في الحضور من عدمه، ووضع تقرير أمام الجهاز الفني بهذا الخصوص».

واختتم الترهوني حديثه قائلاً: «وددت إبراز هذا الأمر للأخوة الإعلاميين الرياضيين، وتوضيح ما يتم تناوله من مغالطات في صفحات التواصل الاجتماعي»، متمنيًا «تحقيق كل النجاحات في هذا العمل وتذليل كافة الصعاب أمام المنتخب الأول والمحليين».

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