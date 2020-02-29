احتفالية تكريم البطل العالمي كمال القرقني

احتفالية تكريم البطل العالمي كمال القرقني (المركز الإعلامي)

أُقيمت فعاليات المدينة القديمة بطرابلس، الخميس الماضي، وشهدت احتفالية تكريمية للبطل العالمي في بناء الأجسام كمال القرقني في بيت إسكندر بطرابلس، وسط حضور عديد الشخصيات الرياضية.

حضر رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام وأمين الصندوق بالاتحاد عادل البيباص ومصطفى إسكندر وعبد اللطيف قدور ورياضيو بناء الأجسام وعدد من الشخصيات بالمدينة القديمة.

وتم الاحتفاء وتكريم القرقني في سهرة فنية استمرت لوقت متأخر من ليلة الخميس، وتم خلال الحفل تكريم البطل بعدة هدايا.

ويتواجد كمال القرقني في ليبيا، وقد جدد عقد الرعاية الخميس أيضًا مع شركة «ليبيانا» لمدة موسم آخر للمرة الثانية على التوالي.

احتفالية تكريم البطل العالمي كمال القرقني (المركز الإعلامي)