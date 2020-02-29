احتفالية تكريم البطل العالمي كمال القرقني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 29 فبراير 2020, 05:28 مساء
احتفالية تكريم البطل العالمي كمال القرقني (المركز الإعلامي)

أُقيمت فعاليات المدينة القديمة بطرابلس، الخميس الماضي، وشهدت احتفالية تكريمية للبطل العالمي في بناء الأجسام كمال القرقني في بيت إسكندر بطرابلس، وسط حضور عديد الشخصيات الرياضية.

حضر رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام وأمين الصندوق بالاتحاد عادل البيباص ومصطفى إسكندر وعبد اللطيف قدور ورياضيو بناء الأجسام وعدد من الشخصيات بالمدينة القديمة.

وتم الاحتفاء وتكريم القرقني في سهرة فنية استمرت لوقت متأخر من ليلة الخميس، وتم خلال الحفل تكريم البطل بعدة هدايا.

ويتواجد كمال القرقني في ليبيا، وقد جدد عقد الرعاية الخميس أيضًا مع شركة «ليبيانا» لمدة موسم آخر للمرة الثانية على التوالي.

احتفالية تكريم البطل العالمي كمال القرقني (المركز الإعلامي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دول العالم في قبضة حصار فيروس «كورونا» المستجد وسط تفاؤل بأرقام شفاء المصابين
دولى
نص كلمة غسان سلامة خلال مؤتمر صحفي في جنيف
ليبيا
المصير المجهول ما زال يطارد الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
صندوق النقد: نمو الاقتصاد الليبي مشروط بالتكامل الإقليمي
ليبيا
جريدة الوسط: «جنيف» ينعقد بمن حضر
ليبيا
العريبي يحمل «مركزي البيضاء» مسؤولية تأخر صرف المرتبات
ليبيا
لأول مرة في تاريخ السعودية.. إطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم
رياضة عالمية
ضو المنصوري لـ«بوابة الوسط»: حوار جنيف ولد ميتا عن قصد من غسان سلامة
ليبيا
بوتين يكشف أنه رفض استخدام «دوبلير» ليحل مكانه عند الحاجة
دولى
الحكومة الموقتة تصدر تعليمات عاجلة بشراء 6 ملايين كمامة لمواجهة كورونا
ليبيا
في العدد 223 من جريدة «الوسط»: «جنيف» بمن حضر.. وأزمة مجهولي النسب
ليبيا
تعليق العمرة وغسل المسجد الحرام أربع مرات يوميا ضمن إجراءات سعودية في مواجهة ...
عربى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تخضير المدن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب