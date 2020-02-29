هيئة الشباب تنظم دورة تدريبية لريادة الأعمال

هيئة الشباب تنظم دورة تدريبية لريادة الأعمال (المركز الإعلامي)

اُختُتمت، الأربعاء الماضي، فعاليات ورشة التدريب واستهدفت 144 شابًّا وشابة بمركز «استريم بطرابلس» وحاضر فيها عدد من الخبراء الليبيين في مجال ريادة الأعمال بإشراف مباشر بين الهيئة العامة للشباب والرياضة ومنظمة الـ«يونيسف» وبالتعاون مع مؤسسة «خبراء فرنسا».

شهد اليوم الختامي حضور رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، والممثل الخاص لليونسيف في ليبيا الدكتور عبدالرحمن الغندور، ومدير مكتب التعاون الدولي عبد الهوني، والدكتورعبدالفتاح قنبج مدير إدارة التدريب بالهيئة، وتضمنت الورشة تنمية المهارات اللازمة للشباب لمساعدتهم على اكتساب الثقة لمواجهة تحديات الحياة وجعلهم عناصر فعالة في المجتمع.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري قائلاً: «إن إشراك ومشاركة الشباب أمر ضروري لتحقيق التنمية البشرية المستدامة حتى يتم انخراطهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا، كما أن هناك حاجة إلى مزيد الجهود لرفع مستوى الوعي حول أهمية المشاركة الشبابية وفوائدها على الفرد والمجتمع».

وتهدف الدورة، التي استمرت لمدة أربعة أيام، إلى توعية وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإقامة مشاريع ريادية خاصة بهم وإكسابهم الثقة في النفس وإكسابهم مجموعة من المهارات والخبرات التي تمكنهم من الانخراط في سوق العمل.

وفي لقاء مع «بوابة الوسط» أكد مدير إدارة التدريب والتطوير بهيئة الشباب والرياضة الدكتور عبد الفتاح قنبج أن الدورة ضمن البرامج الخاصة بالشباب في برنامج ريادة الأعمال ومن ضمن استراتجيات هيئة الشباب والرياضة، حيث تتكفل الهيئة بالجانب اللوجسيتي في اختيار الشباب من مختلف أنحاء ليبيا وفق معايير معينة، حيث تقدم في المرحلة الأولى أكثر من 750 مشاركة، ثم بعد ذلك تصفية هذا العدد إلى 144 مشاركًا وفقًا للمعاير من بينها أن يكون الشباب من الجنسين والأعمار من 16 إلى 24 سنة وأن يكون العدد من كل بلدية 6 مشاركين.

وأضاف قنبج أنه «بعد هذه الدورة التي أُقيمت في طرابلس ستنطلق دورة أخرى في طرابلس في الأول من مارس، وفي نفس الموعد ستنطلق دورة أخرى في مدينة البيضاء بنفس الشروط ونفس المعايير، وخلال شهر أبريل المقبل ستتم المفاضلة بين هذه المشاريع وسيتم دعمها، وسيكون هناك مؤتمر صحفي كبير بين المنظمة وهيئة الشباب والرياضة ويتم دعم المشاريع بالقروض المالية لإظهار المشاريع إلى حيز التنفيذ».

وعن البرامج المدرجة في روزنامة الهيئة العامة للشباب والرياضة قال قنبج: «لدينا خطة شاملة من أول يناير إلى نهاية ديسمبر 2020 فيها العديد من الدورات، ومن بينها دورة التنمية البشرية والتخطيط الاستراتجي والاتصالات والجانب المالي والمحاسبة والإدارة الإلكترونية والحوكمة».

واختتم عبد الفتاح قنبج حديثه قائلاً: «هيئة الشباب والرياضة شريك للشباب، ومن هذا المنطق يجب أن نعمل ولا ننظر للظروف، كما ساهمت الهيئة في تعشيب أكثر من 80 ملعبًا على مستوى ليبيا سواء ملاعب كبرى أو صغرى، بالإضافة إلى مشاركة الشباب في كافة التظاهرات والمؤتمرات العربية على مستوى العالم العربي، نعمل حاليًا دون أعذار ودون تبريرات، ونحاول تجاوز هذه العقبات بالعمل، والهيئة تتعامل مع الوزارات الأخرى وهي شريك مع الصحة والتعليم والثقافة، وهناك مشاريع للقروض الشبابية في البيت الشبابي في النقل الطلابي، كما يجب أن نجد المشاريع للقضاء على البطالة وأن تعيد الشباب للإنتاج وقاعة المحاضرات والدراسة».

هيئة الشباب تنظم دورة تدريبية لريادة الأعمال (المركز الإعلامي)

هيئة الشباب تنظم دورة تدريبية لريادة الأعمال (المركز الإعلامي)

هيئة الشباب تنظم دورة تدريبية لريادة الأعمال (المركز الإعلامي)

هيئة الشباب تنظم دورة تدريبية لريادة الأعمال (المركز الإعلامي)

رئيس هيئة الشباب والرياضة دكتور بشير القنطري (المركز الإعلامي)

هيئة الشباب تنظم دورة تدريبية لريادة الأعمال (المركز الإعلامي)

هيئة الشباب تنظم دورة تدريبية لريادة الأعمال (المركز الإعلامي)

هيئة الشباب تنظم دورة تدريبية لريادة الأعمال (المركز الإعلامي)