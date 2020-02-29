مباراة ودية بين قدامى الاتحاد والشط في افتتاح ملعب الشط الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 29 فبراير 2020, 05:17 مساء
مباراة في افتتاح ملعب الشط الجديد (فيسبوك)

جرت، مساء الخميس الماضي، على أرضية ملعب الشط الجديد، مباراة ودية بين قدامى فريقي الاتحاد والشط، التي تأتي في مناسبة افتتاح الملعب الجديد والمقر الإداري لنادي الشط، وفي إطار الترابط بين المؤسستين.

المباراة انتهت بفوز قدامى الاتحاد بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين، وتم خلال هذا المباراه تكريم اسم الراحل هشام الككلي، الذي كان مدربًا لفريق الشط.

تأتي المباريات الودية في إطار مشاركة الأندية الليبية أفراح نادي الشط بهذا الإنجاز، وكذلك ضمن العلاقات الأخوية بين نادي الشط وجميع الأندية الليبية.

وكان قدامى أهلي طرابلس أجروا أيضًا، الثلاثاء، مباراة ودية مع قدامى الشط انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

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