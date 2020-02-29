العيساوي يطالب بالحفاظ على منتخب الشباب ويحذر النصر من حسنية في الكونفدرالية

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | السبت 29 فبراير 2020, 03:23 مساء
العيساوي مع الإعلامي الشاب محمد ظافر (إنترنت)

طالب نجم كرة القدم الليبية فوزي العيساوي بالحفاظ على استمرارية منتخب الشباب والحفاظ عليه وعلى مستقبل لاعبيه، ووضع برنامج وخارطة طريق له عقب انتهاء مشاركته الإيجابية في بطولة كأس العرب بالسعودية.

وتمنى أن لا يكون هذا المنتخب منتخب مناسبات فقط، ويكون مصيره مثل ما حصل في التجارب والمشاركات السابقة، حيث كان العيساوي من أكثر المدربين المحليين الذين عاصروا هذه المنتخبات وتولوا الإشراف على منتخبات الفئات العمرية الناشئين والشباب، وضمت وقتها العديد من المواهب التي تألقت فيما بعد مع منتخب الكبار.

جاء ذلك في حوار تلفزيوني عبر برنامج «سبورت شو»، الذي يعده ويقدمه الإعلامي الشاب محمد ظافر عبر قناة الليبية الفضائية مساء كل جمعة وإثنين من كل أسبوع، كما تحدث نجم الكرة الليبية عن مباراة فريق النصر المرتقبة أمام منافسه فريق حسنية أغادير المغربي مساء غد الأحد، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية.

وقدم العيساوي نصائح مهمة، حيث حذر لاعبي النصر من انخداعهم وراء النتائج السلبية التي حققها الفريق المغربي في البطولة المغربية المحلية وتراجعه على لائحة الترتيب، مؤكدا أن الفريق حقق نتائج قوية في بطولة الكونفدرالية وتصدر مجموعته، ولم يفقد سوى نتيجة مباراته الأخيرة التي كانت تحصيل حاصل.

وتمنى نجم الكرة الليبية الذي قاد فريقه النصر الموسم الماضي في دورى أبطال أفريقيا التوفيق لفريقه وتحقيق نتيجة إيجابية تريح الفريق في لقاء العودة، مشيدا بالإنجاز الكبير والاستثنائي لشباب الفريق وجهازه الفني رغم كل التحديات والصعاب.

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