ليبيا تلتقي عمان (ب) ومصر أمام عمان (أ) في شاطئية الجامعات

مسقط تستقبل بطولة جامعات الطائرة الشاطئية (إنترنت)

تقام اليوم، السبت، بالعاصمة العمانية مسقط مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة الجامعات العربية للكرة الطائرة الشاطئية.

منتخب ليبيا متصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 12 نقطة، من أربعة انتصارات متتالية على المغرب ولبنان وعمان وفلسطين وبنتيجة شوطين لصفر في كل مباراة، يواجه عمان (ب) ثاني المجموعة الثانية.

أما منتخب مصر المتصدر للمجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بـ12 نقطة يلتقي عمان (ا) ثاني المجموعة الأولى.



الخاسران من المباراتين سيلتقيان في مباراة تحديد الترتيب الثالث، والفائزان سيلتقيان في نهائي البطولة لتحديد المتوج باللقب.