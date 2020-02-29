انتهاء سباق الدراجات لطلاب أبوسليم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 29 فبراير 2020, 03:16 مساء
انتهاء سباق الدراجات لطلاب أبوسليم (إنترنت)

نظمت جمعية الدراجات الليبية، أمس الجمعة، وبالتعاون مع المجلس البلدي بأبوسليم ومكتب النشاط المدرسي، سباقا ناجحا للدراجات العادية بمشاركة 227 طالبا مثلوا 25 مدرسة، وقسم المشاركون إلى ثلاث فئات، وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

فئة من 9 إلى 11 عاما:
توج ببطولة فئة من 9 إلى 11 عاما الطالب نوح محمد من مدرسة الإصلاح، وجاء ثانيا الطالب يوسف فرج من مدرسة العلاء، وثالثا إبراهيم عبدالرزاق من مدرسة العلاء، ورابعا الطالب محمد شكري من مدرسة العلاء، وخامسا الطالب أيمن رمضان من مدرسة الانتفاضة.

فئة من 12 إلى 14 عاما
توج بأول الترتيب الطالب محمد رمضان من مدرسة شهداء بيروت، وجاء ثانيا الطالب سراج عبدالمنعم من مدرسة فجر الحرية، وثالثا الطالب معاذ عبدالكريم من فجر الحرية، ورابعا الطالب أبوبكر بلقاسم من مدرسة عبدالرحمن ابن عوف، وخامسا الطالب أحمد مسعود من مدرسة السلام.

فئة من 15 إلى 16 عاما
تتوج بها الطالب سراج الطيب من مدرسة شمس الحرية، وجاء ثانيا ركان عبدالسلام من مدرسة الاستقلال، وثالثا الطالب علي التائب من مدرسة شمس الحرية، ورابعا الطالب سند إبراهيم من مدرسة شهداء بيروت، وخامسا الطالب سراج التومي من مدرسة شهداء بيروت.

وفي تصريح لنائب رئيس جمعية الدراجات الليبية نبيل الشيباني إلى «بوابة الوسط» قال: «السباق كان ناجحا وبرزت فيه عدة خامات واعدة وتميز بالمشاركة الفاعلة وبقوة المنافسة».

وحيا الشيباني كل الجهات التي أسهمت في نجاح السباق، وخص بالذكر المجلس البلدي بأبوسليم ورئيسي مكتب التعليم والشباب والرياضة والنشاط المدرسي والمدارس المشاركة والكشافة وجمعية الهلال الأحمر.

انتهاء سباق الدراجات لطلاب أبوسليم (إنترنت)
انتهاء سباق الدراجات لطلاب أبوسليم (إنترنت)
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