براعم الأهلي بنغازي والنصر فى الصدارة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 29 فبراير 2020, 03:12 مساء
براعم الأهلي بنغازي والنصر فى الصدارة (أرشيفية : الإنترنت)

واصل فريقا النصر والأهلي بنغازي صدارتهما لبطولة براعم كرة القدم ببنغازي، بعد أن حققا فوزهما السابع على التوالي.

فاز براعم الأهلي بنغازي على الهدف بخمسة أهداف دون مقابل، وبراعم النصر على السد بهدفين دون مقابل.

وينتظر أن يلتقي الفريقان الأسبوع المقبل لتحديد المتوج بلقب البطولة، وفي بقية نتائج الجمعة فاز براعم النجمة على الحرية بهدفين مقابل هدف واحد، والهلال على التحدي بهدف دون رد، وتقام اليوم السبت المباراة الخامسة وتجمع براعم بنغازي الجديدة والنجوم.

في الوقت نفسه، يتجدد الموعد مع سبع مباريات في مسابقة الآمال، النجمة يلتقي الشمال بإدارة الحكم إبراهيم البرعصي والمساعدين أصيل الشيخي وباسم البرعصي، وآمال النصر سيتبارى والرجمة بإدارة الحكم أيمن عطية والمساعدين عبدالقادر بوجمه وأبوبكر القطعاني.

ويلتقي آمال التحدي مع ستارز بإدارة الحكم عبدالله مازق والمساعدين مروان فرج وأحمد العجيلي، وآمال التعاون يتبارى وقار يونس بإدارة الحكم نصيب الهواري، بمساعدة أحمد اشيوي ومحمد رزق، وآمال الأخضر يلتقي النجوم بإدارة الحكم مصطفى الدرسي والمساعدين عصام الترهوني وخالد سعد، وآمال الصداقة مع السد بإدارة الحكم محمد الجلالي والمساعدين سالم المراكبي ومعاذ البرغثي، وآمال الهلال يلتقي خالد بن الوليد بإدارة الحكم عصام الجهاني ومساعده محسن القديري ومنير الزلاوي.

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