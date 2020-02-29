«النصر» يضع لمساته الأخيرة استعداداً لمغامراته الأفريقية

«النصر» يضع لمساته الأخيرة استعداداً لمغامراته الأفريقية (المركز الإعلامي)

تتجه الأنظار، مساء الأحد المقبل، إلى ملعب «بتروسبورت» بالقاهرة، الذي يحتضن مباراة الذهاب الأولى ضمن الدور ربع النهائي لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، التي ستجمع فريق «النصر» ممثل الكرة الليبية مع فريق «حسنية أغادير» المغربي، واستأنف فريق «النصر» تحضيراته لهذه القمة المغاربية المرتقبة، حيث كثف من تدريباته بعد توقف موقت عن خوض التدريبات دام أكثر من أسبوع بسبب الأزمة المالية التي مر بها الفريق، غير أن الأزمة سرعان ما مرت عابرة بسلام، واستأنف الفريق تدريباته على فترتين، صباحية ومسائية، بقيادة جهازه الفني الذي يقوده المدرب الشاب محمد الككلي، وبحضور ومشاركة جميع لاعبيه المحليين الشبان الذين اعتمد عليهم في هذه المغامرة الأفريقية الاستثنائية التي يتطلع خلالها الفريق للدفاع عن حظوظه والذهاب بعيداً في منافساتها.

مسيرة «النصر» قبل ربع النهائي

وتحول الفريق إلى القاهرة ليواصل تحضيراته الأخيرة في معسكر مغلق بداية من يوم الإثنين الماضي، وسيتواصل حتى موعد المباراة الأحد المقبل، واستهل فريق «النصر» مشاركته هذا الموسم بالظهور في دوري أبطال أفريقيا، ثم تحول لخوض مباراتي ملحق «الكونفدرالية»، ثم عبر لدور المجموعات فتأهل كثاني الترتيب لربع نهائي «الكونفدرالية» لأول مرة في تاريخه برفقة متصدر المجموعة «حوريا كوناكري» الغيني، وعلى حساب «دجوليبا» المالي و«بيدفيست» الجنوب أفريقي، وخلال مشاركته الأفريقىة هذا الموسم لعب فريق «النصر» في مسابقتي دوري «أبطال أفريقيا»، و«الكونفدرالية» اثنتي عشرة مباراة، منها أربع مباريات في «دوري الأبطال» ومباراتان في ملحق «الكونفدرالية» أمام «برولين» الأوغندى، وست مباريات ضمن مجموعته الثانية بدور المجموعات، حيث حل ثاني الترتيب برصيد ثماني نقاط جمعها من تعادلين أمام «دجوليبا» المالي و«بيدفيست» بطل جنوب أفريقيا، وفوزين على نفس الفريقين إياباً، ويتصدر لائحة هدافي الفريق الأفريقية هدافه معتز المهدي برصيد أربعة أهداف يليه قائد الفريق خالد مجدي برصيد ثلاثة أهداف.

المواجهة الرابعة مع ممثل للكرة المغربية

وتعد هذه هي المواجهة الكروية الثانية رسمياً التي تجمع فريق «النصر» بممثل للكرة المغربية، والرابعة في تاريخه، حيث تعود أول مواجهة جمعت فريق «النصر» بفريق مغربي إلى العام 2010، حين أقصى فريق «النصر» فريق «الجيش» المغربي من بطولة كأس شمال أفريقيا للأندية عقب خسارته ذهاباً بالرباط بهدفين لهدف وفوزه ببنغازي إياباً بهدفين لصفر، ثم جدد لقاءه بنفس الفريق في العام 2013، ضمن بطولة «الكونفدرالية»، حيث خسر ذهاباً خارج ملعبه بهدف لصفر وتعادل إياباً ببنغازي بهدف لهدف، والتقى هذا الموسم في الدور الثاني لدوري أبطال أفريقيا فريق «الرجاء البيضاوي»، حيث أسفر لقاء الذهاب الأول بالقاهرة عن فوز «الرجاء» بثلاثة أهداف لهدف وتعادل إياباً بالرباط بهدف لهدف.

«حسنية» تعثر محلياً.. وانتعاشة أفريقياً

أما منافسه «حسنية أغادير» المغربي فهو لا يمر بفترة جيدة على صعيد البطولة المغربية للمحترفين، حيث يحتل الفريق المرتبة الثالثة عشرة من بين ستة عشر فريقاً تشارك في البطولة المحلية المغربية، حيث يملك الفريق من النقاط 16 نقطة جمعها بعد خوضه 16 مباراة، سجل خلالها الفوز في أربع مباريات وتعادل في مثلها، وخسر نتائج ثماني مباريات وأحرز لاعبوه من الأهداف 17 هدفاً، واستقبل في شباكه 22 هدفاً، ويقود الفريق نجمه السابق مصطفى أوشريف الذي تسلم المهمة خلفاً للمدرب المخضرم محمد فاخر، الذي كان مساعداً له، حيث باشر أوشريف مهامه كمدرب أول على الواجهتين المحلية والأفريقية منذ أواخر شهر يناير الماضي، ويعد نجم الفريق الأغاديري كريم بركاوي هداف الفريق الأول محلياً وأفريقياً، حيث يعد ثالث الهدافين في البطولة المغربية برصيد سبعة أهداف وثاني هدافي «الكونفدرالية» برصيد خمسة أهداف.

مسيرة ناجحة لـ«حسنية» في «الكونفدرالية»

وتأهل «حسنية أغادير» لربع نهائي البطولة القارية بعد أن تصدر مجموعته الرابعة، وخاض الفريق، قبل لقاء الأحد المقبل أمام النصر، عشر مباريات ضمن مشاركته هذا الموسم ببطولة «الكونفدرالية» استهلها بإقصائه لممثل الكرة الليبية فريق «الاتحاد» في الدور الأول، ولم يفقد سوى مباراة واحدة أمام فريق «بارادو» الجزائري بثلاثية، وهي آخر مباريات الفريق ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وخاض الفريق مساء الأحد الماضي آخر مبارياته في الدوري المغربي قبل مواجهته الأفريقية مع «النصر» أمام فريق «أولمبيك خريبكة»، صاحب المركز الرابع عشر، وأسفرت نتيجة المباراة عن تلقيه خسارة جديدة هي الثامنة محلياً بهدفين لهدف، وشهدت تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة التحاق عدد من لاعبيه البارزين الذين تعافوا من الإصابة أبرزهم ثنائي الخبرة ياسين الرامي وعبد الحفيظ ليركي.

«النصر» يضع لمساته الأخيرة استعداداً لمغامراته الأفريقية (المركز الإعلامي)