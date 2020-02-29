ليبيا تتوج بفضية المبارزة الأفريقية

توج، الجمعة، منتخب ليبيا للمبارزة المكون من عبدالسلام أبوجطيلة وأبوبكر القاضي وأحمد السحيري ومحمد فيصل، بفضية أفريقيا للمبارزة، بعد خسارة النهائي أمام منتخب مصر المتوج بالبطولة بنتيجة (45/37).
وتأهلت ليبيا للنهائي بعد فوزها على غانا البلد المستضيف بنتيجة (21/45)، بينما تأهلت مصر بعد فوزها على جنوب أفريقيا بنتيجة (34/45).
توجت مصر بكأس وذهبية البطولة وليبيا بالميدالية الفضية وجنوب أفريقيا بالميدالية البرونزية في إطار الترتيب النهائي.
يذكر أن بطولة الفرق شهدت مشاركة منتخبات ليبيا ومصر وجنوب أفريقيا وغانا وتوغو والسنغال.