ليبيا تفوز على المغرب في شاطئية الجامعات العربية

ليبيا تفوز على المغرب في شاطئية الجامعات العربية. (إنترنت)

حقق منتخب الجامعة الليبي، والمتكون من اللاعبين سلطان الهوش وسوار الإسلام الشريف، الفوز على نظيره المغربي في أولى مباريات البطولة العربية الجامعية الرابعة.

وفاز منتخب الجامعة الليبي، على نظيره المغربي، بنتيجة شوطين لصفر (21/ 8 - 21 / 19)، وفي بقية النتائج فاز منتخب لبنان على فلسطين (2 / 0)، ومصر على عمان بنتيجة (2 /0) والأردن على الإمارات (2 /0).

يذكر أن الفرق المشاركة وزعت على مجموعين ضمت المجموعة الأولى (ليبيا ولبنان والمغرب وفلسطين وعمان أ)، بينما ضمنت المجموعة الثانية، الجزائر ومصر والإمارات والأردن وعمان ب.