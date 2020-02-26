النصر يخسر أحد نجومه قبل مواجهة حسنية أغادير في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 26 فبراير 2020, 07:22 مساء
جانب من تدريبات فريق النصر (المركز الإعلامي)

جرت، أمس الثلاثاء، مباراة ودية بين فريقي النصر وجولدي، أحد أندية دوري الدرجة الثالثة في مصر.

ويستعد النصر لمباراة دور ربع نهائي بطولة «الكونفدرالية» أمام حسنية أغادير المغربي في معسكره الخارجي بمصر.

انتهت المباراة الودية بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، سجل هدف النصر عبدالله بلعم، بحسب صحفة المركز الإعلامي لنادي النصر.

وبحسب الصفحة فإنه تأكد غياب اللاعب حامد الثلبة عن مباراة حسنية أغادير، التي ستقام الأحد المقبل بملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة، بسبب الإصابة حيث تم منحه راحة طبية لمدة ثلاثة أسابيع.

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