انتهاء الاجتماع الفني لمباراة ليبيا والمغرب.. الخميس

جانب من الاجتماع الفني لمباراة منتخب ليبيا والمغرب (إنترنت)

عُـقد بمقر اللجنة المنظمة بالاتحاد العربي لكرة القدم الاجتماع الفني الخاص بمباراة المنتخب الوطني للشباب ونظيره المغربي.

تخلل الاجتماع عرض غلالة كل منتخب في المباراة المنتظرة بينهما غدًا الخميس بملعب نادي الرياض في تمام الساعة الواحدة و45 دقيقة بتوقيت ليبيا.

الخميس ستجرى أربع مباريات، ليبيا والمغرب بملعب الرياض بالرياض، وتونس والجزائر بملعب الأمير سعود بن جلوي بمدينة الخبر الساعة الواحدة و45 دقيقة بتوقيت ليبيا.

مصر تلتقي العراق بملعب الأمير سعود بن جلوي بمدينة الخبر، والسنغال تلتقي البحرين بملعب الرياض بالرياض في تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة بتوقيت ليبيا.

جانب من الاجتماع الفني لمباراة منتخب ليبيا والمغرب (إنترنت)