اتحاد الكرة المصري يوقع 3 عقوبات على الزمالك بعد الغياب أمام الأهلي

الأهلي وحيدا في الملعب منتظرا الزمالك (إنترنت)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتبار النادي «الأهلي» فائزًا في مباراة القمة التي كان مقررًا لها أن تقام يوم الإثنين الماضي، وذلك لعدم حضور نادي «الزمالك» في ملعب استاد القاهرة الدولي، وعبر بيان رسمي على حسابه على «فيسبوك» أكد الاتحاد المصري لكرة القدم اعتبار «الأهلي» فائزًا بنتيجة (2-0)، وخصم 3 نقاط من «الزمالك» بخلاف خسارته نقاط المباراة في نهاية الموسم.

وتخلف «الزمالك» عن حضور قمة استاد القاهرة بعد أن أعلن رئيس نادي «الزمالك» مرتضى منصور، رفضه خوض المباراة، ثم أرسل حافلة تقل بعض الناشئين إلى استاد القاهرة قبل أن تعود من منتصف الطريق إلى مقر «الزمالك»، وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أنه بعد انتهاء الموسم الحالي سيتم إعادة ترتيب نادي «الزمالك» في جدول الدوري بعد خصم ثلاث نقاط من رصيده النهائي، كما سيوقع عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه تسدد للاتحاد خلال شهر بحد أقصى.

واستند الاتحاد المصري في قراره إلى المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات، والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقات، ليتم اعتماد انسحاب «الزمالك» وخسارته القمة أمام «الأهلي»، ليسدل الجدل حول أزمة مباراة القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع في مسابقة الدوري العام المصري لكرة القدم.