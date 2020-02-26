مباراة ودية بين قدامى الاتحاد والشط في افتتاح ملعب الشط الجديد

الشط في افتتاح الملعب الجديد (إنترنت)

تجرى مساء غد، الخميس، على أرضية ملعب الشط الجديد مباراة ودية بين قدامى فريق الاتحاد والشط، التي تأتي بمناسبة افتتاح الملعب الجديد والمقر الإداري لنادي الشط، وفي إطار الترابط بين المؤسستين.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الشط علي الدويب في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»: «تأتي هذه المباريات الودية في إطار مشاركة الأندية الليبية أفراح نادي الشط بهذا الإنجاز، وكذلك ضمن العلاقات الأخوية بين نادي الشط وجميع الأندية الليبية».

وكان قدامى الأهلي طرابلس أجروا، الثلاثاء، مباراة ودية مع قدامى الشط انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

على جانب أخر انطلقت أمس الثلاثاء الحصص التدريبية على أرضية ملعب الشط لناشئي الشط بعد رحلة من المعاناة والتنقلات في التدريبات بين العديد من الملاعب خارج النادي.