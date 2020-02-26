الزمالك يلتقي كاظمة ومواجهة بين الأهليين في طائرة العرب

بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة تشهد مباريات جديدة في نسختها الـ38 (إنترنت)

تشهد بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الـ38 اليوم، الأربعاء، مباراتي الدور نصف النهائي، المباراة الأولى تجمع بين الأهلي المصري والأهلي البحريني، وتعقبها مواجهة بين الزمالك وكاظمة الكويتي.

من النتائج المسجلة أمس، الثلاثاء، في ربع النهائي فوز الأهلي المصري بصعوبة على السلام العُماني بثلاثة أشواط لشوطين (2/3)، والزمالك على السيب العُماني بثلاثة أشواط لشوط (1/3)، وكاظمة الكويتي على العربي القطري بثلاثة أشواط لشوط واحد (1/3)، والأهلي البحريني على البشمركة العراقي بثلاثة أشواط لصفر (0/3).

وفي المباريات الترتيبية خسر أساريا الليبي أمام بني ياس الإماراتي (3/0)، وخيبيل اليمني يفوز على غاز الجنوب العراقي (3/2)، والأهلي الإماراتي على سينجل الفلسطيني (0/3).