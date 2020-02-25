المدى الرياضي يتوج بطلا لمسابقة الفقيد «باني»

فريق المدى الرياضي يتوج بطلا لمسابقة الفقيد محمد باني لكرة القدم. (إنترنت)

أسدل الستار اليوم، بقاعة 17 فبراير بطرابلس على مسابقة المرحوم محمد باني لناشئي كرة القدم، التي أشرفت عليها ونظمتها جمعية الوفاء الخيرية، بتتويج مدرسة المدى الرياضي بكأس وذهبية البطولة بعد فوزه على مدرسة الشط بنتيجة أربعة أهداف لهدفين.

شوط المباراة الأول بادر المدى الرياضي بتسجيل هدفين سريعين بإمضاء اللاعبين رائف الشبلي وأنس أنوير، وقلل بعدها الشط الفارق بهدف لاعبه معاد شعيب، لينهي الشوط الأول بتقدم المدى الرياضي بهدفين لهدف واحد.

وفي شوط المباراة الثاني كثف الشط من هجماته ولاحت له أكثر من فرصة للتعديل، ولكنها ضاعت تباعًا ومن هجمة للمدى يتمكن أنس النوير، من إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه، وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق تمكن لاعب الشط من الوصول لشباك المدى، ورد على الهجمة أنس النوير بالهدف الرابع، لتنتهي المباراة بفوز المدى بأربعة أهداف لهدفين.

وتوج بأفضل لاعب في المباراة حسن الشكري (الشط) وأفضل حارس نضال المدني (المدى الرياضي).

وعقب نهاية المباراة وبحضور رئيس هيئة الشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، ورئيس جمعية الوفاء الرياضية صلاح العربي، وعدد كبير من الرياضيين القدامى والقنوات الإعلامية كرم بداية الحكام الذين أسهموا في إنجاح البطولة، وهم رمزي القاضي ومحمد أنبيص، وعبدالصمد ميلود ومحمد القبضي وعبدالقدوس المغربي ومحمد التير، توج بعدها فريق مدرسة المدى الرياضي بكأس البطولة ومدرسة الشط بكأس الترتيب الثاني.

وتوج بأفضل لاعب حسن عادل شكري (مدرسة الشط) وأفضل حارس نضال المدني (المدى الرياضي)، وجائزة أفضل فريق مدرسة نجوم الأندلس، وجائزة الفريق المميز ناشئي زوارة، وأفضل إداري زياد الفنطازي، وهداف المسابقه فجر المنيّر من مدرسة الاندماج، وعبدالعليم هيبة (مدرسة طرابلس).