مباراة ودية بين قدامى الأهلي طرابلس والشط في افتتاح الملعب الجديد

مباراة ودية بين قدامى الأهلي طرابلس والشط في افتتاح الملعب الجديد (إنترنت)

جرت، مساء أمس الإثنين، على أرضية ملعب الشط الجديد مباراة ودية بين قدامى الأهلي طرابلس والشط، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

تأتي المباراة في مناسبة افتتاح الملعب الجديد والمقر الإداري لنادي الشط في إطار الترابط بين المؤسستين.

وتم بعد المباراة تكريم رموز النادي السابقين وأسر المتوفين، ومنهم محمد مختار الشريف وعامر سليمان المجنون ومحمد يوسف السيد وجمعة مسعود العباني ومحمد أحمد لكوك وجمال البهلول ومحمد خليفة القنين وخالد الترهوني ومحمود التركي ونبيل الفزاني.

كما أكد عضو مجلس إدارة نادي الشط علي الدويب «العمدة»، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن هذه المباراة كانت فرصة في التواصل بين الأندية الليبية.

وأضاف: «ستكون هناك العديد من البرامج سيقوم بها النادي، من بينها التكريمات وعودة النشاط الرياضي بالنادي بشكل زخم في الأيام القريبة المقبلة».

مباراة ودية بين قدامى الأهلي طرابلس والشط في افتتاح الملعب الجديد (إنترنت)

مباراة ودية بين قدامى الأهلي طرابلس والشط في افتتاح الملعب الجديد (إنترنت)

مباراة ودية بين قدامى الأهلي طرابلس والشط في افتتاح الملعب الجديد (إنترنت)

مباراة ودية بين قدامى الأهلي طرابلس والشط في افتتاح الملعب الجديد (إنترنت)

مباراة ودية بين قدامى الأهلي طرابلس والشط في افتتاح الملعب الجديد (إنترنت)

مباراة ودية بين قدامى الأهلي طرابلس والشط في افتتاح الملعب الجديد (إنترنت)

مباراة ودية بين قدامى الأهلي طرابلس والشط في افتتاح الملعب الجديد (إنترنت)