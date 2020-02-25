موعد جديد لدورة دوزان التنشيطية للأواسط بنادي الترسانة

اجتماع دورة دوزان التنشيطية للأواسط بنادي الترسانة (إنترنت)

حدد الاجتماع الذي عُـقد أمس الإثنين بنادي «الترسانة» بحضور ممثلي الفرق المشاركة موعدًا جديدًا لانطلاق دورة الراحل أبوبكر دوزان التنشيطية لكرة القدم لفئة الأواسط، التي سيحتضنها ملعب نادي الترسانة بمشاركة فرق «الترسانة» و«المجد» و«الوحدة» و«الفتح» و«زناتة» و«الأهلي» و«الشط» و«الظهرة» و«الخمس» و«فشلوم».

الموعد الجديد سيكون الخميس 5 مارس المقبل وأن مباراة الافتتاح ستجمع فريق أواسط الترسانة وفريق زناتة.

وأُقيمت في الاجتماع أيضًا قرعة الدوري التنشطي، حيث تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، ضمت الأولى «الترسانة» و«المجد» و«الوحدة» و«الفتح» و«زناتة»، فيما ضمت المجموعة الثانية «الأهلي» و«الشط» و«الظهرة» و«الخمس».

مباريات الدوري التنشطي حسبما أفاد مشرف البطولة عمر دوزان في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» ستكون يومي الثلاثاء والخميس في الفترة المسائية، والجمعة في الفترتين الصباحية والمسائية.

اجتماع دورة دوزان التنشيطية للأواسط بنادي الترسانة (إنترنت)