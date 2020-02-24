منتخب الشباب يخسر أمام السنغال في كأس العرب

جانب من مباراة منتخب ليبيا والسنغال في كأس العرب للشباب. (موقع الاتحاد العربي)

فقد المنتخب الوطني للشباب تحت (20 عامًا) لكرة القدم، نتيجة مباراته أمام نظيره السنغالي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد نادي الهلال السعودي، ضمن ختام دور المجموعات ببطولة كأس العرب للشباب المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

الشوط الأول كانت السيطرة واضحة للمنتخب السنغالي، الذي أتيحت له العديد من الفرص بعكس المنتخب الوطني للشباب الذي قدم أداء سيئا طيلة هذا الشوط، لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني استمر المنتخب السنغالي في الاستحواذ على مجريات اللعب نتيجة وأداء، ولاحت له العديد من الفرص حتى سجل هدفه الأول في الدقيقة 75، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 87، وبعد ثلاث دقائق أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب السنغال صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، فيما حل المنتخب الوطني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، والإمارات ثالثًا برصيد 4 نقاط، فيما تقبع السودان في ذيل المجموعة بدون نقاط.