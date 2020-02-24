الطرمال: برامج متعددة لقدامى الرياضيين بزوارة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 24 فبراير 2020, 02:30 مساء
رئيس جمعية قدامى الرياضيين بنادي الجزيرة زوارة علي الطرمال (إنترنت)

حيا رئيس جمعية قدامى الرياضيين بنادي الجزيرة زوارة، علي الطرمال، كل الجهات التي دعمت وساهمت في إنجاح احتفالية التأبين للفقيد إدريس أبوعجاجة أحد نجوم وهدافي فريق الجزيرة الأول لكرة القدم وفاء وعرفانا لخدماته الجليلة وإخلاصه وتفانيه للقلعة ذات اللونين الأزرق والأصفر.
 
وأضاف الطرمال في حديث إلى «بوابة الوسط» قال فيه «إن التكريم سيتواصل لمن يستحق من الرياضيين القدامى والإداريين والشخصيات الرياضية وفي جميع المجالات الرياضية التي أعطت وقدمت لنادي الجزيرة بصفة خاصة وللرياضة بصفة عامة».

وأوضح «أن جمعية قدامى الرياضيين ستسعى لتحقيق أهدافها السامية والنبيلة للنهوض والرقي بالرياضة والمساهمة في وضع التشريعات المنظمة للنشاط الرياضي في ليبيا عامة والاهتمام والرعاية بقدامى الرياضيين بنادي الجزيرة وتقديم المشورة والرأي من أجل النهوض والتطوير والرقي بمؤسسة نادي الجزيرة واستقطاب الرياضيين القدامى في كل الألعاب».

وأكمل الطرمال قائلا «يأتي هذا لتعزيز وتوطيد العلاقات بين الأجيال الرياضية والمساهمة في معالجة الخلافات والنزاعات بين مكونات المنظومة الرياضة في نادي الجزيرة ورفع درجة الوعي الرياضي والتعريف بالنظم واللوائح الخاصة بالألعاب والنشاطات الرياضية».

واختتم الطرمال حديثه قائلا «أيضا الهدف هو الإشراف على الفرق الرياضية لقدامى اللاعبين بالنادي في كل الألعاب وتنظيم وإقامة النشاطات والمسابقات الثقافية والرياضية للرياضيين القدامى في كل الألعاب والتعاون والتواصل مع الجمعيات الرياضية لقدامى الرياضيين النظيرة في ربوع ليبيا الحبيبة وإقامة نشاطات مشتركة بالإضافة إلى توثيق تاريخ ومسيرة نادي الجزيرة».

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