أواسط النهر يحقق فوزا كاسحا على بودريسة في أواسط كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 23 فبراير 2020, 09:54 مساء
جانب من مباراة سابقة في فئة الأواسط (أرشيفية : إنترنت)

جرت اليوم في مسابقة الأواسط ببنغازي، ثماني مباريات، أسفرت على فوز أواسط أطلس على المجد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

كما فاز أواسط خالد بن الوليد على السلاوي، بأربعة أهداف مقابل هدف، وتعادل أواسط النجوم الساحلي مع السواحل بهدفين لكل منهما.

وحقق أواسط النهر فوزًا كاسحًا على نظيره بودريسة، بتسعة أهداف مقابل صفر، وفاز أواسط المختار على الاستقلال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وتفوق المجاهد على نظيره الهدف بستة أهداف مقابل خمسة، والرجمة تفوق على الشعلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والحرية تفوق على بوعطني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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