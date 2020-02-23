الليبيان طه رجب والشعافي أبطالا لشطرنجية «قو مكة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 23 فبراير 2020, 09:08 مساء
الليبيان طه رجب والشعافي أبطالا لشطرنجية «قو مكة». (إنترنت)

أسدل الستار اليوم بمدينة جربة التونسية على بطولة «قو مكة» للشطرنج، وتمكن الناشئ الليبي طه رجب بالتتويج ببطولة تصنيف «تحت 1500»، وعلي الشعافي بطلًا لتصنيف «تحت 2000»

وجاءت النتائج النهائية للبطولتين كالتالي..

1- بطولة تصنيف «تحت 1500»
توج بكأس وذهبية بطولة تصنيف تحت 1500، الليبي طه رجب برصيد 8 نقاط، ونال زميله البشير عامر (ليبيا) الميدالية الفضية وبرصيد 8 نقاط، وتوج بالبرونزية الجزائري عبدالعزيز  برصيد  7 نقاط، وجاء رابعًا التونسي مكرم عزوز بـ6 نقاط، وخامسًا الليبي آسيم علا، وببقية ترتيب لاعبي ليبيا أمحمد كشلاف  12 عمر أفطيس 18 خيري عزو 24 ومحمد عبد الرزاق 26 إبراهيم الشيخ 27.

2- بطولة تصنيف 2000
توج علي الشعافي (ليبيا) بكأس وذهبية البطولة برصيد 7.5 نقطة، ونال الفرنسي هوقو الفضية برصيد 7 نقاط، والبرونزية للتونسي أمين شوشان 7 نقاط، وجاء بقية ترتيب اللاعبين الليبيين، صالح أفطيس 14 ومحمد الكرناف 19، ويوسف الزنتوتي 24 والقيادي 25 وخالد فرنكة 29 وحسام أيوب 32 وحمدي العقوري 34، وفيصل زقطة 39 وعريبي 40 ومسعود قشوط 41، وإبراهيم الرتيمي 45 ووائل العزابي 48 وخالد جعفر 51 وعادل هنكة 55.

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