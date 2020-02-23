الشط والمدى الرياضي يتأهلان لنهائي مسابقة باني

جانب من مباريات مسابقة الراحل «باني» (أرشيفية : الإنترنت)

حجز فريقا مدرسة الشط والمدى الرياضي بطاقتي التأهل لنهائي مسابقة المرحوم محمد باني لناشئي كرة القدم، التي تشرف عليها وتنظمها جمعية الوفاء الخيرية.

وتأهل فريق مدرسة المدى على حساب مدرسة طرابلس للناشئين، بعدما فاز بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة، وتوج بجائزة أفضل لاعب بحر المنتصر، وأفضل لاعب محمد الرتيمي.

وفي المباراة الثانية فاز مدرسة الشط على نجوم الأندلس بنتيجة هدفين لهدف، وتوج بجائزة أفضل حارس أمين عبدالله وأفضل لاعب حسن الشكري.

وعلمت «بوابة الوسط» أن النهائي سيقام بعد غدٍ الثلاثاء، ويجمع المدى الرياضي ومدرسة الشط، وعقب المباراة ستقام احتفالية يتم فيها تتويج المتفوقين بالترتيب الأولى والثاني، وأيضا أفضل حارس وأفضل لاعب في المسابقة.