بالصور: القنطري أفضل شخصية رياضية للعام 2019

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 23 فبراير 2020, 04:19 مساء
القنطري أفضل شخصية رياضية للعام 2019 (صفحة هيئة الشباب والرياضة)

في احتفالية شهدت حضورًا مكثفًا من عديد الأندية والرياضيين القدامى استضاف نادي الظهرة بطرابلس أمس السبت حفل تكريم لرئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري بعد أن تم اختياره كأفضل شخصية رياضية للعام 2019 نظير ما قامت به الهيئة من إنجازات في البنية التحتية للرياضة الليبية.

كما قامت عدة أندية ومؤسسات رياضية بتقديم الدروع والهدايا وشهادات التقدير لرئيس الهيئة وسط حضور كبير من الرياضيين القدامى والإعلاميين المهتمين بالوسط الرياضي واُختُتم البرنامج العام بمباراة ودية بين قدامى اللاعبين المنتسبين للرابطة.

تخلل الاحتفال مداخلات عديدة من رؤساء وأعضاء الأندية وجمعية قدامى الرياضيين، التي ركزت بمعظمها على الدور الفاعل الذي يقوم به رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة في دعم وتنشيط الحركة الرياضية في ليبيا، بالاضافة إلى النهوض بالبنية التحتية وإحياء المرافق الشبابية والرياضية بكل أنحاء ليبيا.

وعلى هامش الاحتفالية قدِّمت دروعٌ وهدايا تذكارية وشهادات تقدير للقنطري على مجهوداته المبذولة خلال توليه حقيبة الشباب والرياضة، وما قدمه من إضافة لقطاع الشباب والرياضة، وساهم في تقديم هذه الدروع رابطة قدامى كرة القدم بطرابلس والفعاليات الرياضية بمدينة غريان، ونادي اليرموك ونادي حي دمشق والجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب ونادي المدينة والمنظمة الليبية للرياضة ورابطة طرابلس واتحاد الشرطة الرياضي واتحاد الجمارك ونادي الأهلي طرابلس ونادي المستقبل الجميل ونادي الشباب العربي والاتحاد الليبي لبناء الأجسام ونادي الظهرة مستضيف حفل التكريم.

وأُقيمت، على هامش حفل التكريم، مباراة ودية جمعت مختلط قدامى طرابلس مع قدامى فريق الظهرة العريق.

القنطري أفضل شخصية رياضية للعام 2019 (صفحة هيئة الشباب والرياضة)
القنطري أفضل شخصية رياضية للعام 2019 (صفحة هيئة الشباب والرياضة)
القنطري أفضل شخصية رياضية للعام 2019 (صفحة هيئة الشباب والرياضة)
مباراة في تكريم القنطري كأفضل شخصية رياضية للعام 2019 (صفحة هيئة الشباب والرياضة)
مباراة في تكريم القنطري كأفضل شخصية رياضية للعام 2019 (صفحة هيئة الشباب والرياضة)
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