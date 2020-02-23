منتخب شباب ليبيا يلتقي نظيره السنغالي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 23 فبراير 2020, 04:16 مساء
منتخب الشباب يجري تدريبه الأول في السعودية (المركز الإعلامي)

يلتقي المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عامًا، مساء غدٍ الإثنين مع المنتخب السنغالي بملعب الرياض في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً في آخر مباريات الدور الأول من بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليًّا بالسعودية.

المنتخب الوطني يسعي لتعزيز صدارته للمجموعة الرابعة بعد أن وصل رصيده إلى  6 نقاط حتى يتجنب خوض منافسات الدور الثاني أمام المنتخب المغربي متصدر المجموعة الثانية، بينما منتخب شباب السنغال، الذي يحل في الترتيب الثاني في هذه المجموعة برصيد 4 نقاط يسعى لصدارة المجموعة.

المنتخب الوطني الذي سيلعب دون ضغوط يكفيه الخروج بالتعادل أوالفوز لصدارة المجموعة.

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