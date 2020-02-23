بعثة النصر تغادر إلى مصر.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 23 فبراير 2020, 04:11 مساء
تدريبات سابقة لفريق الكرة الأول بنادي النصر (المركز الإعلامي)

تتوجه بعثة فريق النصر لكرة اليوم الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة نظيره حسنية أغادير في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث ستقام المباراة في الأول من شهر مارس المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بملعب بتروسبورت في القاهرة.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي سيخوض ممثل ليبيا معسكرًا خارجيًّا قصيرًا بالقاهرة، وذلك تحت إشراف المدرب الوطني محمد الككلي، ومن المنتظر أن يخوض الفريق بعض المباريات الودية للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل المواجهة المهمة أمام الفريق المغربي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيران: ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجدّ إلى 8 أشخاص
دولى
كاتب روسي يؤكد أهمية ليبيا لمصالح روسيا الجيوسياسية والاقتصادية
ليبيا
«بي بي سي»: جراح «الأخطاء القاتلة» الممنوع في بريطانيا يعمل بمصراتة
ليبيا
تسجيل ثاني وفاة في إيطاليا جراء فيروس «كورونا» المستجد
دولى
محمد بزيك.. ليبي يكرس حياته لرعاية أطفال تخلى عنهم ذووهم لإصابتهم بأمراض نادرة
ليبيا
إردوغان يؤكد وجود مقاتلين سوريين موالين لتركيا في ليبيا
ليبيا
ليبيا دون ترتيبات مالية وسط مطالبات بتقليص الإنفاق
ليبيا
صنع الله يحذر من العودة إلى «الاقتراض».. وينتقد ضآلة تأثير المجتمع الدولي
ليبيا
ترامب يرفض منح فيلم كوري جنوبي جائزة أوسكار: لدينا مشاكل مع هذه الدولة
دولى
«الحل السياسي».. حلم الليبيين في ذكرى الثورة التاسعة
ليبيا
جريدة الوسط: تصعيد عسكري .. والمسار السياسي لم يتخلص من المراوحة
ليبيا
ميسي يشكك في قدرة فريقه بالتتويج بدوري الأبطال
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ