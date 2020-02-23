بعثة النصر تغادر إلى مصر.. الأحد

تدريبات سابقة لفريق الكرة الأول بنادي النصر (المركز الإعلامي)

تتوجه بعثة فريق النصر لكرة اليوم الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة نظيره حسنية أغادير في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث ستقام المباراة في الأول من شهر مارس المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بملعب بتروسبورت في القاهرة.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي سيخوض ممثل ليبيا معسكرًا خارجيًّا قصيرًا بالقاهرة، وذلك تحت إشراف المدرب الوطني محمد الككلي، ومن المنتظر أن يخوض الفريق بعض المباريات الودية للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل المواجهة المهمة أمام الفريق المغربي.