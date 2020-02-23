المنتخب الوطني ينهي معسكره الأول الأربعاء

جانب من مباراة نيجيريا وليبيا في تصفيات أفريقيا (المركز الإعلامي)

يعسكر المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم في مدينة سوسة التونسية حتى الأربعاء المقبل، حيث بدأ في 15 فبراير الجاري ليشهد حضور 22 لاعبًا تحت إشراف الطاقم التدريبي بقيادة التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني الذي عمل مع الفريق خلال فترة تدريبات صباحية خصصت للجانب البدني وفترة مسائية خصصت للجانب التكتيكي.

وينوي الجهاز الفني الاكتفاء بالمباريات الودية في المعسكر مع عرض التقسيمات بين عناصر المنتخب، حيث وقف مدرب المنتخب من خلالها على إمكانات كل لاعب.

المدرب فوزي البنزرتي سوف يشرف على تدريبات منتخب المحليين مع المدرب الذي سيختاره اتحاد الكرة لمنتخب المحليين مستقبلًا على أن يدخل المنتخب في معسكر ثانٍ الأسبوع المقبل.

وكان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني خرج بتصريحات أكد فيها أنه سيتم اختيار محمد الككلي وعبد العزيز إمديقش مدربين لمنتخب المحليين، الأول مديرًا فنيًّا، والثاني مدرب لياقة بدنية.