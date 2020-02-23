طائرة أساريا الليبي تفوز على خيبيل اليمني

طائرة أساريا الليبي تفوز على خيبيل اليمني (إنترنت)

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة لنادي أساريا، فوزه الأول على فريق خيبيل اليمني 3-1 في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس السبت في البطولة العربية للكرة الطائرة رقم 38 بصالة «المقاولون العرب» بمصر.

وجاءت نتيجة أشواط المباراة بين الفريق الليبي ونظيره اليمني كالتالي: الشوط الأول لصالح أساريا «25-20» والشوط الثاني كان لصالح خيبيل اليمني «25-16»، والثالث والرابع لصالح أساريا «25-27» و«25-20».

ويعقد اليوم، الأحد، آخر يوم في الدور الأول بالمباراة التأهيلية مع فريق السيب العماني.

وكان أساريا خسر لقاءه الأول أمام فريق الأهلي المصري بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.