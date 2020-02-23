براعم وشباب الشرطة أبطال لأثقال طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 23 فبراير 2020, 03:06 مساء
براعم وشباب الشرطة أبطال لأثقال طرابلس (إنترنت)

واصل رباعو نادي الشرطة هيمنتهم على بطولات رفع الأثقال وتوجوا أمس السبت ببطولتي الأثقال بطرابلس براعم وشباب التي أقيمت بصالة مدرسة عمر المختار بمنطقة أبوسليم بطرابلس، وجاءت النتائج على النحو الآتي.

1- بطولة البراعم
توج براعم الشرطة بكأس وذهبية البطولة برصيد 206 نقاط، وكأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية لبراعم نادي الظهرة برصيد 144 نقطة، وثالث الترتيب لنادي زناتة 102 نقطة، ورابعا نجوم قرقارش 75 نقطة، وخامسا وسعاية ابديري 28 نقطة.

 2- بطولة الشباب
توج شباب الشرطة بكأس وذهبية البطولة برصيد 250 نقطة، وكأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية لنادي الظهرة برصيد 175 نقطة، وثالثا نادي وسعاية ابديري 103 نقاط، ورابعا نجوم قرقارش 98 نقطة، وخامسا نادي زناتة 72 نقطة، وسادسا أبوسليم 25 نقطة.

براعم وشباب الشرطة أبطال لأثقال طرابلس (إنترنت)
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