الشعافي يقترب من التتويج بشطرنجية «جو مكة»

الشعافي يقترب من التتويج بشطرنجية «جو مكة» (أرشيفية : الإنترنت)

حافظ الليبي علي الشعافي على صدارته بطولة شطرنج «جو مكة» التونسية تصنيف 2000 بعد فوزه في الجولة الثامنة على ملاحقه الجزائري لطفي بن سعيد ليصل الشعافي إلى النقطة السابعة.

وأصبح قريبا من التتويج بلقب البطولة، وفي الترتيب الثاني الجزائري سفيان أنيس والفرنسي هوقو وكل منهما بـ6.5 نقطة، وترتيب بقية اللاعبين الليبيين صالح فطيس 8، وحسام أيوب 24، وحمدي العقوري 27، وعريبي العزابي 35، وخالد فرنكة 36، فيصل زقطة 41، وإبراهيم الرتيمي 43، وعماد بركة 44، وأنور سليماني 47.

في بطولة تصنيف 1500 الصدارة للاعبين لليبيين طه رجب وأمير البشير برصيد 7 نقاط لكل منهما، وأقرب الملاحقين مكرم غزوز من تونس 6.5 نقطة، يأتي بعدهما ثلاثة لاعبين برصيد 6 نقاط لكل منهم، وهم كاميل من بولندا والجزائريان عبدالقادر وعبدالعزيز.