«الجزيرة» بزوارة يقيم حفل تأبين لنجمه الراحل إدريس أبوعجاجة

النجم الراحل إدريس أبوعجاجة قائد الجزيرة (أرشيفية : الإنترنت)

اُحتفل، مساء السبت، بمدينة زوارة بافتتاح ملعب اللاعب الراحل إدريس أبوعجاجة لمناسبة تأبينه، في لمسة وفاء من قبل جمعية قدامى الرياضيين بنادي الجزيرة بزوارة التي استضافت التأبين بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية التي عاصرت فقيد الرياضة وكرة القدم الليبية.

وقدم عرض مرئي وثائقي يتضمن سيرة الفقيد وشهادات معاصريه أعده وقدمه الإعلامي المتميز ربيع دهان، ثم أُلقيت الكلمات التي أشادت بمسيرة فقيد الرياضة الراحل الذي قدم الكثير لنادي الجزيرة بزوارة وكان وفيًّا وعاشقًا لغلالته الصفراء والزرقاء ولم يرتدِ غيرها، كما دافع عن ألوانها طوال مسيرته الطويلة التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عامًا كان خلالها مثالًا ونموذجًا يحتذى به في العطاء والتفاني والتضحية والإخلاص.

نجم الجزيرة والكرة الليبية الراحل إدريس أبوعجاجة من مواليد مدينة زوارة العام 1951 وهو من النجوم القلائل الذين جمعوا بين التفوق والنجاح في مسيرته العلمية والرياضية، حيث درس بكلية الحقوق بجامعة بنغازي، وكان يتحمل مشاق السفر والتنقل من بنغازي إلى طرابلس من أجل المشاركة مع فريقه، الجزيرة، وتعزيز صفوفه.

تألق الراحل إدريس أبوعجاجة مع فريقه مبكرًا خلال مواسم السبعينات وهي الفترة الذهبية والزاهية للفريق العريق، حيث برز إلى جانب نجوم ذلك الجيل أمثال حارس المرمى بشير غريبة وميلود التلوع وأبوبكر السوداني وإبراهيم العكاري ومحمد عبد الرحمن وفيصل حلب وإبراهيم بدروش ونجيب أبوعجاجة وفتحي المركوس والثلاثي شعبان وذياب وعباس جرافة وأحمد غريبة.

وساهم برفقة زملائه من أبناء ونجوم جيله في قيادة الفريق لأول صعود وظهور له في دوري الأضواء، دوري الدرجة الأولى الليبي، في منتصف السبعينات الذي تواجد بملاعبه ثلاثة مواسم متتالية وكان علامة فارقة وبارزة وشخصية قيادية بامتياز وقدوة لجيله، وعقب اعتزاله الملاعب تحول إلى مجال التدريب ليرد الجميل للنادي الذي ساهم في بروزه وظهوره وشهرته، حيث أشرف على تدريب الفريق خلال منتصف الثمانينات وقدم للملاعب جيلًا جديدًا متميزًا قدم الكثير خلال تلك المرحلة المهمة في مسيرة الفريق العريق.

النجم الراحل إدريس أبوعجاجة رفقة زميله الحارس الدولى بشير غريبة (أرشيفية : الإنترنت)

النجم الراحل إدريس أبوعجاجة مع فريق الجزيرة (أرشيفية : الإنترنت)