قرين في الدورة الدولية المتقدمة لعلوم الإدارة الحديثة

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأحد 23 فبراير 2020, 02:24 مساء
الحكم الدولي السابق نصر الدين قرين (أرشيفية : الإنترنت)

شارك الحكم الدولي السابق نصر الدين قرين في الدورة الدولية المتقدمة في علوم الإدارة الحديثة، التي اختتمت فعالياتها بتركيا وهي من الدورات المتقدمة والمعتمدة دوليا في مجال صقل وإعداد القادة في الإدارة الرياضية وتعتمد على عدة برامج مهمة في علم الإدارة.

الحكم الدولي نصر الدين قرين بدأ مسيرته الرياضية لاعبا ثم حكما دوليا بارزا بداية من العام 2003  إلى العام 2011، حيث ساهم في إدارة عدد كبير من مباريات كرة القدم المهمة على صعيد منافسات كرة القدم المحلية إلى جانب مشاركته في إدارة العديد من المباريات الدولية داخل وخارج ليبيا.

وعقب اعتزاله ميدان الصافرة والتحكيم ترأس لجنة التحكيم بالمنطقة الجنوبية من العام 2012 إلى العام 2014، كما اختير ضمن عضوية لجنة التحكيم العامة خلال عامي 2014 و2015، وهو من الشخصيات والخبرات الرياضية والإدارية والقيادية التي تتميز بعلاقات واسعة في الوسط الرياضي.

الحكم الدولي السابق نصر الدين قرين (أرشيفية : الإنترنت)
الحكم الدولي السابق نصر الدين قرين (أرشيفية : الإنترنت)
الحكم الدولي السابق نصر الدين قرين (أرشيفية : الإنترنت)
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