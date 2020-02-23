مدرسة طرابلس تلتقي المدى والشط مع نجوم الأندلس في نصف نهائي «باني»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 23 فبراير 2020, 12:35 مساء
جانب من مسابقة الراحل محمد باني لكرة القدم (أرشيفية : إنترنت)

وصل قطار مسابقة الراحل محمد باني لناشئي كرة القدم إلى محطة الدور نصف النهائي، ويلتقي اليوم الأحد بقاعة 17 فبراير بطرابلس مدرسة طرابلس مع مدرسة المدى الرياضي ويعقبها لقاء مدرسة الشط مع نجوم الأندلس.

الفائز من المباراتين سيلتقيان الثلاثاء في النهائي لتحديد الفريق المتوج، والخاسران يلعبان في مباراة تحديد الترتيب الثالث.

يذكر أن مدرسة المدى تأهلت بعد فوزها على مدرسة الرياضية 5 / 1 ومدرسة طرابلس بفوزها على الأكاديمية الليبية 4 / 2 ومدرسة الشط تأهلت على حساب مدرسة الخطوة الأولى بركلات الترجيح 5 /4 ونجوم الأندلس على حساب مدرسة الاندماج بركلات الترجيح أيضًا 5 / 4.

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