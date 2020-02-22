الـ«كاف» يخصص حكم السوبر لمواجهة النصر وحسنية أغادير بـ«الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 22 فبراير 2020, 05:23 مساء
الحكم فيكتور ميغيل غوميز (أرشيفية : الإنترنت)

نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عبر موقعه الرسمي أسماء الطاقم التحكمي لمباراة النصر الليبي وحسنية أغاير المغربي بقيادة الحكم فيكتور ميغيل غوميز الجنوب أفريقي الذي يقود ذهاب دور الثمانية في «الكونفدرالية»، الذي سيقام في القاهرة في الأول من مارس المقبل.

الحكم فيكتور غوميز من مواليد 15 سبتمبر 1982 ويحمل الشارة الدولية منذ 2011 وقاد خلال هذا الموسم ثلاثة لقاءات في مسابقة الأبطال ولقاءً واحدًا في «الكونفدرالية».

أقوى وأبرز مباراة قادها غوميز في مسيرته التحكيمية كانت مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة، التي جمعت الزمالك المصري مع الترجي التونسي في الرابع عشر من فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة وفاز بها الزمالك بنتيجة (3/1).

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