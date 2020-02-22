مطالب حول منتخب ليبيا للشباب بعد تصدر البطولة العربية

منتخب شباب ليبيا يتصدر البطولة العربية (المركز الإعلامي)

تزينت صفحات شبكات التواصل الاجتماعي بعديد التهاني في مناسبة فوز المنتخب الوطني الليبي للشباب تحت 20 سنة وتأهله للدور الثاني من بطولة كأس العرب لكرة القدم، التي تحتضنها السعودية، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما، أمس الجمعة، بالرياض.

وقد وردت هذه التهاني من الهيئة العامة للشباب واللجنة الأولمبية الليبية والاتحاد الليبي لكرة القدم وعديد الأندية الليبية والإعلام الرياضي والرياضيين القدامى والاتحادات الفرعية والجماهير الرياضية.

وطلبت العديد منها بالمحافظة على هذا الجيل الجديد والاهتمام به وتسخير كافة الإمكانات لاستمراره.

ورغم الصعوبات التي تواجه كرة القدم الليبية فقد تصدر منتخب الشباب بعد فوزه أمس، المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من فوزين على المنتخب السوداني بنتيجة هدفين نظفين وعلى منتخب الإمارات بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفي الترتيب الثاني حل منتخب السنغال برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز، وحل في الترتيب الثالث منتخب الإمارات برصيد نقطة واحدة، وآخر ترتيب المجموعة منتخب السودان دون نقاط.

ولتأكيد صدارة المجموعة الرابعة يكفي المنتخب الوطني في مباراته المقبلة مع السنغال التعادل أو الفوز حتى يتجنب اللعب في الدور ربع النهائي مع منتخب المغرب متصدر المجموعة الثانية.

ومن نتائج أمس، الجمعة، تعادل إيجابيًّا منتخبا مصر والسعودية بهدفين مقابل هدفين وفوز الجزائر على فلسطين بهدف دون رد وفوز السنغال على السودان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وفوز ليبيا على الإمارات بهدفين مقابل هدف.