رئيس «الشط»: حققنا حلم الإنشاءات بجهد الاستثمار الخاص

رئيس نادي الشط يتوسط أعضاء النادي (المركز الإعلامي)

اُفتتح الإثنين الماضي لمناسبة الاحتفالات بثورة «17 فبراير» الملعب النموذجي لنادي «الشط» بحضور عديد الشخصيات الرياضية والجماهير والرياضيين القدامى وجماهير منطقة زواية الدهماني بطرابلس بعد أن أصبح «الشط» من الأندية النموذجية في طرابلس بعد إعادة تجهيزه بأرقى المواصفات الفنية، حيث كان في السابق ملعباً ترابياً وحجرة صغيرة مخصصة للإدارة وحجرة تغيير ملابس للاعبين.

نادي «الشط» تأسس العام 1986 وتحصل على بطولة ليبيا مرة واحدة ليضم اليوم إدارة متكاملة وملعباً معشباً بالعشب الصناعي ومدرجاً بسعة 700 كرسي ومشجع وصالات ومحلات تجارية، وصالة كبيرة لبناء الأجسام متكاملة ومجهزة بساونا وجاكوزي مع وكافتيريا وصالات ألعاب حتى للأطفال وبناء سكن خاص للرياضيين والمدربيين الأجانب، بالإضافة إلى حوض سباحة ضمن مبنى خاص للعلاج الطبيعي وصالة للألعاب الرياضية.

وقد اعتمد في إعادة تجهيزه على استغلال المشاركة والاستثمار، التي آتت أكلها وفقاً للمواصفات الفنية العالمية.. لذا حرصت «الوسط» على إجراء حوار مع رئيس مجلس إدارة نادي «الشط» رضا حسين الترهوني.

● في البداية.. حدثنا عن حركة الإنشاءات في النادي الملقب بـ«الكناري»؟.

منذ أن تسلمنا إدارة هذا النادي كان أمامنا عديد الصعوبات، التي من بينها أرضية الملعب الترابي وعدم وجود أي مقومات للنادي، رغم أن النادي كان في منطقة زواية الدهماني وهي منطقة تعج بالسكان والنادي يعد متنفساً لأبنائها، فقررنا إعادة تجهيز النادي، ودخلنا على برنامج الاستثمار، والحمد لله بعد الجهد المضني والإصرار والعزيمة من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية ومن خلال الاجتماعات المتواصلة وصلنا إلى النادي النموذجي في مدينة طرابلس رغم الصعوبات الجمة التي واجهتنا، وعندما أتت فرصة استلام النادي كان أول شيء بحثنا عنه هو البنية التحتية، حيث بدأنا في أواخر العام 2013 عندما كان عبدالسلام غويلة وزير الشباب والرياضة وبدأنا بمسح النادي بجهودنا، وسلمناه لإدارة مشروعات الهيئة، ثم جاءت الأحداث السياسية وارتفعت الأسعار وتوقف المشروع في أيام رئيس الهيئة زياد قريرة الذي لم تثمر معاملته واتصالاتنا به عن أي نتيجة، بل كانت مجرد وعود؛ لهذا قررت الإدارة والجمعية العمومية فسخ العقد مع وزارة الرياضة واتجهنا إلى الاسثتمار الخاص، والحمد لله وصلنا إلى هذه النتيجة اليوم بمساهمات ودعم من رئيس هيئة الشباب والرياضة الحالي، الدكتور بشير القنطري.

فنحن أعضاء مجلس الإدارة والجمعية عمومية كلنا أبناء هذه المؤسسة، التي تربينا فيها، ولهذا تجد كل الأعضاء يبذلون الجهد والعرق صباحاً ومساءً، كل حسب جهده لظهور النادي بهذا المستوى، والحمد لله فقد أنجزنا النادي ليصبح في أفضل حالته، وهو درس لباقي الأندية حتى تعتمد على نفسها وتتجه إلى برامج الاستثمار في تطوير البنى التحتية والاستثمار البشري أيضاً.

● ما الآليات التي استندتم إليها في ظل غياب الدولة؟

- عرضت الموضوع على مستثمرين بعد موافقة لجنة الإدارة والجمعية العمومية، ورسمنا الخطوط العريضة من خلال مكاتب استشارية بحيث نستفيذ بكل مساحات النادي، والحمد لله نجحنا كمجلس إدارة وجمعية عمومية على منح الثقة والوقوف مع المستثمرين وأعطيناهم الثقة واستكملنا بناء إدارة متكاملة وتجهيز الملعب ومدرج بسعة 700 مشجع وبناء صالات تجارية وصالة كبيرة لبناء الأجسام متكاملة بساونا وجاكوزي مع وكافتيريا وصالات ألعاب وحمام سباحة، ولأول مرة تم تخصيص أحواض ثلجية وبناء سكن خاص للرياضيين والمدربيين الأجانب ومبنى خاص للعلاج طبيعي، بالإضافة إلى إنشاء محلات تجارية استثمارية للنادي واستثمار خاص لنا لتغطية جميع المصاريف.

● ما حقيقة أن هناك أرضاً خاصة بالنادي سيتم شراؤها؟

- لدينا عرض لشراء أرض للنادي بساحتة خمسة هكتارات في طريق الشاحنات تاجوراء؛ لعمل مركب رياضي للنادي بجميع مرافقه، وفي حال استكمال إجراءات الشراء ستكون هناك نقلة نوعية للنادي، ونحن نسعى لتحقيق هذا الحلم ونتمنى توفيق المولى في تنفيذ الأفضل والأرقى على مستوى البنى التحتية.

● حدثنا عن الألعاب الرياضية الجماعية والفردية؟

- طبعاً كرة القدم بجميع فئاتها، ولدينا براعم وأشبال لكرة اليد والكرة الحديدية وألعاب القوى والشطرانج، لكن للأسف كل الرياضات متوقفة بسبب الأحداث التي تمر بها طرابلس حالياً، أما الناشئون والبراعم والأشبال والأواسط فسوف يتدربون على أرضية النادي قريباً، فالتدريب في النادي سيكون وسط اهتمام أكبر بتطوير الألعاب والاهتمام أكثر بالفئات السنية لكرة القدم لأنها اللعبة الأولى في النادي.

● هل «الشط» مع انطلاق الدوري أم لا؟

- نحن مع الدوري والكرة، لكن ظروف بلادنا ومدينتنا بالأخص لا تستطيع إقامة دوري في ظل الحرب القائمة، فأعتقد أنه من الصعب إقامة دوري في ظل هذه الظروف.

● كيف نستطيع النهوض بكرة القدم الليبية؟

- الاهتمام بالفئات السنية هو السبب الرئيسي للنهوض بكرة القدم وتحديداً المنتخبات الوطنية، حيث يأتي الاهتمام بالفئات السنية من خلال جلب مدربين خبراء في كيفية التعامل مع النشء، والاهتمام بهم ومتابعتهم من الصغر من خلال وجود إدارة محترفة، وكذلك وضع خارطة طويلة المدى وأخرى قصيرة المدى، ووضع برنامج عام لمدة أربع أو خمس سنوات.

● ما أسباب إخفاقات المنتخبات الوطنية من وجهة نظركم؟

- يجب أن تكون لنا رؤية مستقبلية، فالقرارات العشوائية لا تجدي، بل يجب العمل على خارطة واضحة والاستفادة من المدارس والخبرات الأجنبية في هذا الجانب مع الاهتمام بالخبرات الليبية والاستفادة منها في رسم واضح لمعالم خارطة الطريق.

● هل نترقب فريق «الشط» ضمن فرق الصفوة في المستقبل؟

- سيكون هذا هدفنا بعد إنجازنا للمرافق والمنشآت المتكاملة، حيث أصبح نادي «الشط» من الأندية التي سوف تعتمد على نفسها وسيكون لنا برنامج معد من الإدارة والجمعية العمومية بالنادي لجلب مدرب على مستوى عالٍ للعمل على إحداث نقلة فنية في المستويات.

أعمال الصيانة وتركيب المدرجات في نادي الشط (المركز الإعلامي)

صورة ضوئية من منشور جريدة الوسط