«فبراير» شاهد على الانطلاق في تصفيات المكسيك 86

لاعب المنتخب الليبي السابق فيصل البدري (أرشيفية : الإنترنت)

يزخر شهر فبراير بعديد الأحداث والمواعيد الكروية المهمة التي تخص المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم على مختلف الوجهات، ففي الثاني والعشرين من ذات الشهر العام 1985 انطلقت المسيرة والمرحلة الأبرز في تاريخ «فرسان المتوسط» ضمن تصفيات كأس العالم التي استهلها بمواجهة منتخب السودان في لقاء الذهاب بالعاصمة السودانية، الخرطوم، حيث أسفر اللقاء الأول عن تعادل الفريقين دون أهداف وفي لقاء العودة بطرابلس أطاح بالمنتخب السوداني برباعية تناوب على إحرازها كل من أبوبكر بن إبراهيم وعلي البشاري وإبراهيم المعداني وأبوبكر باني.

وواصل الفريق مسيرته الرائعة بإقصائه منتخب غانا في أول لقاء جمع المنتخبين بعد نهائي «كان» المثير بطرابلس العام 1982 بعد التعادل السلبي ذهاباً في العاصمة أكرا، وفوز «الفرسان» إياباً ببنغازي بهدفين أحرزهما رضا عطية وعياد القاضي ثم توقفت المسيرة أمام المنتخب المغربي في المحطة الأخيرة للتصفيات بعد خسارته ذهاباً بالرباط بثلاثية وفوزه إياباً ببنغازي بهدف أحرزه لاعبه عبد الرازق الفرجاني ليغادر الفريق الوطني سباق التصفيات بفارق هدفين عن المنتخب المغربي الذي مثل الكرة العربية والأفريقية في مونديال المكسيك 1986، حيث قاد المنتخب الليبي في هذه المرحلة التاريخية والمهمة قيصر الكرة الليبية المدرب القدير الهاشمي البهلول.

أول حضور «شان»

شهد شهر فبراير العام 2009 أول ظهور للمنتخب الوطني في نهائيات بطولة كأس أفريقيا للاعبين المحليين «شان» في نسختها الأولى بملاعب ساحل العاج، حيث سجل الفريق الوطني اسمه كأول منتخب عربي يتأهل إلى نهائيات «شان» عقب إقصائه المنتخب التونسي بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين ذهاباً بهدف لهدف أحرزه اللاعب هشام شعبان، وتكررت نفس النتيجة في لقاء الإياب بسوسة وأحرز هدف «الفرسان» في اللقاء اللاعب محمد المغربي، ثم نجح المنتخب في المرحلة الأخيرة من التصفيات بإقصاء المنتخب المغربي عقب خسارته ذهاباً بالرباط بثلاثة أهداف لهدف أحرزه اللاعب أسامة الفزاني وفوز ليبيا في لقاء الإياب بطرابلس بثلاثية دون مقابل، تناوب على إحرازها كل من محمد زعبية وأحمد الزوي وأحمد سعد، وخاض الفريق الوطني نهائيات «شان» تحت قيادة المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي، حيث فقد نتيجة لقاء الافتتاح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، حامل اللقب، بهدفين لصفر ثم تعادل بهدف لهدف أمام منتخب غانا وأحرز هدف التعادل للمنتخب نجمه أحمد سعد، فيما تعادل في آخر مبارياته في الدور الأول سلبياً دون أهداف أمام منتخب زيمبابوي.

التتويج الأول تاريخياً

شهد شهر فبراير العام 2014 الحدث الأبرز في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم بتتويجه ببطولة «شان» التي أُقيمت بملاعب جنوب أفريقيا لأول مرة في تاريخه عقب فوزه في المباراة النهائية على منتخب غانا بركلات الترجيح، وبدأ المنتخب الوطني مسيرته في البطولة بفوز على المنتخب الإثيوبي بهدفين لصفر أحرزهما كل من المعتصم بالله أبوشناف وعبد السلام الفيتوري، ثم تعادل في ثاني مبارياته بهدف لهدف أمام المنتخب الغاني أحرزه اللاعب فيصل البدري، ثم تمكن المنتخب في ثالث مبارياته من تحقيق تعادل متأخر أمام منتخب الكونغو برازافيل بهدفين لهدفين أحرزهما كل من عبد السلام الفيتوري وعبد الرحمن العمامي، ثم واجه المنتخب في الدور ربع النهائي منتخب الغابون وأسفر اللقاء في وقته الأصلي عن تعادل المنتخبين بهدف لهدف أحرزه اللاعب عبد السلام الفيتوري ليحسم منتخب ليبيا بطاقة التأهل بفضل ركلات الترجيح، ثم التقى في المربع الذهبي بمنتخب زيمبابوي وساد التعادل السلبي نتيجة اللقاء الذي عاد ليحسمه المنتخب بفضل ركلات الترجيح ليتأهل لخوض المباراة النهائية التي أطاح خلالها المنتخب الغاني بفضل ركلات الترجيح عقب اكتمال الوقتان الأصلي والإضافي دون أهداف.