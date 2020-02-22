الشعافي يفوز على فطيس ويتصدر شطرنجية «جو مكه»

الشعافي يفوز على فطيس ويتصدر شطرنجية «جو مكه» (إنترنت)

تشهد بطولة جو مكه للشطرنج التي تتواصل بمدينة جربه التونسية نديه وإثارة وتشويق وفي أهم مباريات الجولة السابعة للبطولة فاز علي الشعافي على صالح فطيس واحتل الصدارة برصيد 6 نقاط وفي الملاحقة كوكبة من اللاعبين برصيد 5.5 نقطة لكل منهم وهم سفيان انيس من الجزائر ولطفي بن سعيد من الجزائر وصالح فطيس من ليبيا وهوقو من فرنسا.

ترتيب بقية لاعبي ليبيا بعد الجولة السابعة عبدالعزيز المنصوري 15 وحمدي العقوري 18 وخالد فرنكة 28 ويوسف الزنتوتي 30 وفيصل زقطة 37 وعريبي 42 وأنور سليماني 43.

وفي أهم مباريات الجولة الثامنة علي الشعافي من ليبيا يلتقي لطفي بن سعيد من الجزائر وأمين الحجازي من تونس يلتقي مع هوقو من فرنسا وسفيان انيس من الجزائر يلتقي مع صالح فطيس من ليبيا.