رقمان جديدان فى بطولة أثقال طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 22 فبراير 2020, 02:34 مساء
مسرح مدرسة عمر المختار يستقبل بطولة طرابلس لرفع الأثقال (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت أمس الجمعة بمسرح مدرسة عمر المختار بطولة طرابلس لرفع الأثقال لفئتي البراعم والشباب بمشاركة 56 رباعا يمثلون أندية نجوم قرقارش وزناتة ووسعاية ابديري وأبوسليم والظهرة والشرطة.

وفي اليوم الأول للبطولة  تم تسجيل رقمين ليبيين جديدين ففي وزن 43 براعم سجل رباع وسعاية ابديري كمال شلابي رقما جديدا في رفعة النتر بثقل 61 كلج محطما الرقم السابق المسجل باسم الرباع محمد الشارف 60 كلج وفي وزن 49 كلج سجل رباع نجوم قرقارش محمد الشارف رقما جديدا في رفعة النتر مسجلا 77 كلج، وجاءت نتائج اليوم الأول على النحو التالي:
 
1- وزن 37 براعم
توج بذهبية الوزن رباع نجوم قرقارش عامر لطفي والميدالية الفضية لرباع الظهرة محمود فتحي والبرونزية لرباع زناته علي الهدار.

 2-  وزن 43 براعم
توج بالميدالية الذهبية رباع وسعاية ابديري كمال شلابي ونال الفضية رباع نجوم قرقارش مصعب الشيباني.

3- وزن 49 براعم
توج بالميدالية الذهبية رباع الشرطة عدي جمعة ونال الفضية رباع الظهرة عبدالرحمن فتحي والبرونزية رباع زناتة محمد الأدهم.

4- وزن 49 شباب
توج بالذهبية رباع نجوم قرقارش محمد الشارف والفضية رباع وسعاية ابديري محمد شلابي والبرونزية رباع الشرطة عدي على جمعة.

 8 أوزان في منافسات اليوم الثاني

ويقام اليوم السبت التنافس في 8 أوزان وهى وزن 55 كلج براعم ووزن 61 براعم شباب وزن 67 براعم وشباب وزن 73 براعم وشباب ووزن + 73 براعم ووزن 81 شباب ووزن 88 شباب ووزن 96 شباب.

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