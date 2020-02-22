شخصيات رياضية في انطلاق حملة إنشاء مستشفى الأمل الخيري

شخصيات رياضية في انطلاق حملة إنشاء مستشفى الأمل الخيري (بوابة الوسط)

في مشهد وطني حقيقي بامتياز، احتفل مساء الخميس الماضي بانطلاق أعمال مجموعة أصدقاء مشروع بناء مستشفى الأمل الخيري لتشخيص علاج سرطان الأطفال وأمراض الدم، وذلك تحت شعار «كلنا واحد»، وهو الشعار الذي رفعته الرابطة الاجتماعية لنادي النصر.

واختارته عنوانا رئيسيا لحملتها الخيرية هذا الموسم، حين وجهت الدعوة لعدد كبير من الشخصيات الرياضية من مختلف الأندية والأجيال ومن كل شرائح المجتمع، ليكونوا ضمن مجموعة أصدقاء مشروع إنشاء مستشفى الأمل الخيري لسرطان الأطفال.

وفتحت القاعة الرئيسية للجامعة الليبية الدولية ببنغازي أبوابها لاحتضان الملتقى والمشروع الوطني، الذي ألقيت خلاله الكلمات وعرضت المقترحات والأفكار والمبادرات، وتضمن عروضا توضيحية لفكرة إنشاء هذا المشروع الخيري الحلم، والمراحل التي وصل إليها وسط دعوات أصوات مجموعة الأصدقاء الداعمين والمساندين للجميع، للالتفاف حوله ودعمه والمساهمة في إثرائه، ليكونوا عونا لأطفال يعانون الألم وفي الشفاء يحدوهم الأمل.

وتوج اللقاء بتوقيع عقد اتفاق بين الرابطة الاجتماعية لنادي النصر ومجموعة الأصدقاء، برئاسة اللاعب الدولي السابق عبدالسلام الشابي، ورئيسة هيئة إدارة المشروع السيدة سهير يونس نجم، الذي تضمن جملة من المبادرات والبرامج الفاعلة التي سترى النور قريبا، دعما لهذا العمل الإنساني، الذي يحتاج إلى تكاتف كل الجهود، لتؤكد الرياضة ونجومها أنها ستبقى دائما عنوانا لكل ما هو جميل، لترسم البسمة على وجوه كل المحتاجين.

يذكر أن مشروع بناء مستشفى الأمل الخيري لتشخيص وعلاج سرطان الأطفال وأمراض الدم تم الشروع في بنائه منذ سنتين بمنطقة بالصفن في قمينس، من قبل مؤسسة الانطلاقة للتنمية والإصلاح والشؤون الاجتماعية، وهي مؤسسة ذات نشاط إنساني وإحدى مؤسسات المجتمع المدني، وستتولى منظمة الصحة العالمية توفير أحدث الأجهزة التخصصية له.

شخصيات رياضية في انطلاق حملة إنشاء مستشفى الأمل الخيري (بوابة الوسط)