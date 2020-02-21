منتخب الشباب يتأهل للدور الثاني بكأس العرب بعد فوزه على الإمارات

أحد لاعبي المنتخب الوطني أثناء احتفاله بالفوز على الإمارات، 21 فبراير 2020. (بوابة الوسط)

تأهل المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عامًا، للدور الثاني من بطولة كأس العرب لكرة القدم، التي تحتضنها السعودية، بعد فوزه نظيره الإمارات بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، بالرياض.

وسيطر منتخب «الفرسان» على مجريات الشوط الأول من المباراة، واستطاع ترجمة أفضليته إلى هدف مبكر سجله إبراهيم المصراتي برأسية متقنة في الدقيقة الثالثة عشرة، فيما لم يستطع المنتخب الإماراتي تشكيل أي خطورة على مرمى المنتخب طوال الـ45 دقيقة.

وفي حين نزل المنتخب الشوط الثاني متحفظًا في محاولة للمحافظة على تقدمه، كثف المنتخب الإماراتي هجماته على المرمى الليبي واستطاع في الدقيقة 63 إدراك هدف التعادل.

وبعد الهدف عاود منتخب الفرسان نشاطه الهجومي المكثف، واستطاع مدافعه أسامة الصريط اقتناص هدف الفوز في الدقيقة 79 من عمر المباراة، التي شهدت حالة طرد لأحد مدافعي المنتخب الإماراتي لتعمده الخشونة.

وبهذه النتيجة تصدر المنتخب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة من مباراتين، ليتأهل مباشرة إلى الدور الثاني من البطولة، فيما جاء المنتخب السنغالي في الوصافة برصيد أربع نقاط، وتجمد رصيد الإمارات عند نقطة واحدة يحتل بها المركز الثالث، أما المنتخب السوداني فيحتل المؤخرة بلا رصيد من النقاط.